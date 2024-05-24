В результате российского удара по Харьковской области 23 мая было сожжено 50 000 книг. Об этом заявил президент Владимир Зеленский и акцентировал, что для того, чтобы российский террор проиграл – нужна решимость мировых лидеров.

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"Российские террористы убивают взрослых и детей, разрушают города и села, оставляя выжженные пятна там, где когда-то была нормальная жизнь", – заявил глава государства.

Харьков, 23 мая (Фото: EPA/SERGEY KOZLOV)

Зеленский подчеркнул, что для того, чтобы террор России проиграл, нужно только одно – достаточная решимость мировых лидеров.

"Достаточная противовоздушная оборона украинских городов и общин, достаточные дальнобойные возможности наших воинов, достаточно смелые политические решения", – подытожил президент.

Харьков, 23 мая (Фото: EPA/SERGEY KOZLOV)

Харьков, 23 мая (Фото: EPA/SERGEY KOZLOV)

Президент заявил, что российская армия все еще наносит удары по Харькову и Харьковской области из-за того, что украинские Силы обороны ограничены в количестве ПВО и в ударах по территории России.

Утром 23 мая армия РФ ударила по Харькову и Люботину 15 ракетами. В результате обстрела известно по меньшей мере о семи погибших.

При обстреле Харькова российские войска попали по типографии издательства Vivat. В результате удара по гражданскому предприятию есть один погибший и шесть пострадавших.

Спикер Харьковской ОВА Елена Шаповал заявила, что армия России может наносить сокрушительные удары в любое время, поэтому в Харьковской области почти не осталось безопасных мест. Тревоги длятся по 16 часов.

Российская армия в ночь на 24 мая обстреляла железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области – это вторая атака за сутки.

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