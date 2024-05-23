Тривоги тривають по 16 годин, у Харківській області майже немає безпечних місць – ОВА
Ліквідація наслідків російського удару по Харківщині (Фото: ДСНС)

Армія Росії може завдавати нищівних ударів будь-коли, тому у Харківській області майже не залишилося безпечних місць. Тривоги тривають по 16 годин. Про це в ефірі Свобода.Live розповіла речниця Харківської обласної військової адміністрації Олена Шаповал.

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"Звичайно, Харків і Харківська область, на жаль, небезпечні й завжди під ризиком ударів, оскільки ми перебуваємо за 30 кілометрів від лінії кордону з Російською Федерацією, від лінії фронту. У нас тривоги тривають по 16 годин", — сказала речниця ОВА.

Шаповал також проінформувала, що вдень 23 травня окупанти обстріляли Харків ракетами С-300 з території Бєлгорода у РФ.

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