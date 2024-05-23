Тривоги тривають по 16 годин, у Харківській області майже немає безпечних місць – ОВА

Ліквідація наслідків російського удару по Харківщині (Фото: ДСНС)

Армія Росії може завдавати нищівних ударів будь-коли, тому у Харківській області майже не залишилося безпечних місць. Тривоги тривають по 16 годин. Про це в ефірі Свобода.Live розповіла речниця Харківської обласної військової адміністрації Олена Шаповал.

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"Звичайно, Харків і Харківська область, на жаль, небезпечні й завжди під ризиком ударів, оскільки ми перебуваємо за 30 кілометрів від лінії кордону з Російською Федерацією, від лінії фронту. У нас тривоги тривають по 16 годин", — сказала речниця ОВА.

Шаповал також проінформувала, що вдень 23 травня окупанти обстріляли Харків ракетами С-300 з території Бєлгорода у РФ.

Зранку 23 травня армія РФ вдарила по Харкову та Люботину 15 ракетами. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про сімох загиблих.

Під час обстрілу Харкова російські війська влучили по друкарні видавництва Vivat. Унаслідок удару по цивільному підприємству є один загиблий і шість постраждалих.

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