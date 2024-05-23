Тривоги тривають по 16 годин, у Харківській області майже немає безпечних місць – ОВА
Армія Росії може завдавати нищівних ударів будь-коли, тому у Харківській області майже не залишилося безпечних місць. Тривоги тривають по 16 годин. Про це в ефірі Свобода.Live розповіла речниця Харківської обласної військової адміністрації Олена Шаповал.
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"Звичайно, Харків і Харківська область, на жаль, небезпечні й завжди під ризиком ударів, оскільки ми перебуваємо за 30 кілометрів від лінії кордону з Російською Федерацією, від лінії фронту. У нас тривоги тривають по 16 годин", — сказала речниця ОВА.
Шаповал також проінформувала, що вдень 23 травня окупанти обстріляли Харків ракетами С-300 з території Бєлгорода у РФ.
- Зранку 23 травня армія РФ вдарила по Харкову та Люботину 15 ракетами. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про сімох загиблих.
- Під час обстрілу Харкова російські війська влучили по друкарні видавництва Vivat. Унаслідок удару по цивільному підприємству є один загиблий і шість постраждалих.
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