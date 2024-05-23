Кулеба про Харків: На жаль, одні слова солідарності не перехоплюють російські ракети

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Україні потрібні сім систем протиповітряної оборони Patriot, і ціна такого рішення для союзників є невеликою, коли йдеться про безпеку в європейському регіоні. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи ракетні удари по Харкову й області 23 травня.

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Глава МЗС наголосив, що ці атаки мають нагадати світові – Україні терміново потрібно посилення ППО.

"Я вважаю, що сім систем Patriot – це невисока ціна за довготривалий мир у Європі. Але вони потрібні зараз, а не завтра. На жаль, одні слова солідарності не перехоплюють російські ракети", – написав українській дипломат.

За словами глави МЗС, зволікання партнерів не тільки коштує життів, але й наближає можливість більшої війни в Європі.

На його думку, якщо не зупинити російського диктатора Володимира Путіна в Україні, він розширить свою агресію та забере більше життів.

Він подякував Німеччині за рішення держави передати додаткову систему Patriot, зауваживши, що надання ще шістьох комплексів залишається необхідним для України.

Зранку 23 травня армія РФ вдарила по Харкову й Люботину 15 ракетами. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про сімох загиблих.

Під час обстрілу Харкова російські війська влучили по друкарні видавництва Vivat. Унаслідок удару по цивільному підприємству є один загиблий і шість постраждалих.

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