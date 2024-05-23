Кулеба про Харків: На жаль, одні слова солідарності не перехоплюють російські ракети
Україні потрібні сім систем протиповітряної оборони Patriot, і ціна такого рішення для союзників є невеликою, коли йдеться про безпеку в європейському регіоні. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи ракетні удари по Харкову й області 23 травня.
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Глава МЗС наголосив, що ці атаки мають нагадати світові – Україні терміново потрібно посилення ППО.
"Я вважаю, що сім систем Patriot – це невисока ціна за довготривалий мир у Європі. Але вони потрібні зараз, а не завтра. На жаль, одні слова солідарності не перехоплюють російські ракети", – написав українській дипломат.
За словами глави МЗС, зволікання партнерів не тільки коштує життів, але й наближає можливість більшої війни в Європі.
На його думку, якщо не зупинити російського диктатора Володимира Путіна в Україні, він розширить свою агресію та забере більше життів.
Він подякував Німеччині за рішення держави передати додаткову систему Patriot, зауваживши, що надання ще шістьох комплексів залишається необхідним для України.
- Зранку 23 травня армія РФ вдарила по Харкову й Люботину 15 ракетами. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про сімох загиблих.
- Під час обстрілу Харкова російські війська влучили по друкарні видавництва Vivat. Унаслідок удару по цивільному підприємству є один загиблий і шість постраждалих.
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