Кулеба о Харькове: К сожалению, одни слова солидарности не перехватывают российские ракеты
Украине нужны семь систем противовоздушной обороны Patriot, и цена такого решения для союзников невелика, когда речь идет о безопасности в европейском регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя ракетные удары по Харькову и области 23 мая.
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Глава МИД подчеркнул, что эти атаки должны напомнить миру – Украине срочно требуется усиление ПВО.
"Я считаю, что семь систем Patriot – это невысокая цена за долговременный мир в Европе. Но они нужны сейчас, а не завтра. К сожалению, одни слова солидарности не перехватывают российские ракеты", – написал украинский дипломат.
По словам главы МИД, промедление партнеров не только стоит жизней, но и приближает возможность большей войны в Европе.
По его мнению, если не остановить российского диктатора Владимира Путина в Украине, он расширит свою агрессию и заберет больше жизней.
Он поблагодарил Германию за решение государства передать дополнительную систему Patriot, заметив, что предоставление еще шести комплексов остается необходимым для Украины.
- Утром 23 мая армия РФ ударила по Харькову и Люботину 15 ракетами. В результате обстрела известно по меньшей мере о семи погибших.
- При обстреле Харькова российские войска попали по типографии издательства Vivat. В результате удара по гражданскому предприятию есть один погибший и шесть пострадавших.
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