Тревоги продолжаются по 16 часов, в Харьковской области почти нет безопасных мест – ОВА

Ликвидация последствий российского удара по Харьковской области (Фото: ГСЧС)

Армия России может наносить сокрушительные удары когда угодно, поэтому в Харьковской области почти не осталось безопасных мест. Тревоги продолжаются по 16 часов. Об этом в эфире Свобода.Live рассказала спикер Харьковской областной военной администрации Елена Шаповал.

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"Конечно, Харьков и Харьковская область, к сожалению, опасны и всегда под риском ударов, поскольку мы находимся в 30 километрах от линии границы с Российской Федерацией, от линии фронта. У нас тревоги продолжаются по 16 часов", – сказала спикер ОВА.

Шаповал также проинформировала, что днем 23 мая оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300 с территории Белгорода в РФ.

Утром 23 мая армия РФ ударила по Харькову и Люботину 15 ракетами. В результате обстрела известно по меньшей мере о семи погибших.

При обстреле Харькова российские войска попали по типографии издательства Vivat. В результате удара по гражданскому предприятию есть один погибший и шесть пострадавших.

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