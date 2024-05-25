Втрати на Харківщині становлять вісім росіян до одного українця – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що в боях на півночі Харківської області співвідношення втрат між українськими та російськими військовими становить один до восьми — на одного загиблого воїна Збройних Сил України припадає вісім знищених окупантів. Про це він розповів у інтерв’ю казахському агентству Власть.

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Глава держави акцентував, що російському диктатору Володимиру Путіну байдуже на своїх людей — як на цивільних, так і на військових.

"До цього тижня було близько 2000-3000 жертв — я постійно отримую аналітику про вбивство російських військових. 2000-3000 сімей втратили своїх дітей. Та йому абсолютно начхати. Путін у цей час у лазні перебуває, або де він там — у спа, яке показували не один раз?" — розповів президент.

Зранку 24 травня представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Ігор Прохоренко повідомив, що українським військовим вдалося зупинити російський наступ на Харківщині – тепер вони проводять контрнаступальні дії.

24 травня Зеленський заявив, що підрозділам Сил оборони вдалося взяти під контроль прикордоння Харківської області, куди на початку місяця зайшли російські окупаційні війська.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Станом на 20 травня, за даними ДСНС, з прикордонних населених пунктів Харківської області евакуювали понад 10 000 осіб.

23 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни після "перших незначних успіхів" у ході наступальних боїв на Харківщині повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали "дуже високих" втрат в особовому складі штурмових підрозділів.

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