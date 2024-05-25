Втрати на Харківщині становлять вісім росіян до одного українця – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що в боях на півночі Харківської області співвідношення втрат між українськими та російськими військовими становить один до восьми — на одного загиблого воїна Збройних Сил України припадає вісім знищених окупантів. Про це він розповів у інтерв’ю казахському агентству Власть.
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Глава держави акцентував, що російському диктатору Володимиру Путіну байдуже на своїх людей — як на цивільних, так і на військових.
"До цього тижня було близько 2000-3000 жертв — я постійно отримую аналітику про вбивство російських військових. 2000-3000 сімей втратили своїх дітей. Та йому абсолютно начхати. Путін у цей час у лазні перебуває, або де він там — у спа, яке показували не один раз?" — розповів президент.
Зранку 24 травня представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Ігор Прохоренко повідомив, що українським військовим вдалося зупинити російський наступ на Харківщині – тепер вони проводять контрнаступальні дії.
24 травня Зеленський заявив, що підрозділам Сил оборони вдалося взяти під контроль прикордоння Харківської області, куди на початку місяця зайшли російські окупаційні війська.
- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- Станом на 20 травня, за даними ДСНС, з прикордонних населених пунктів Харківської області евакуювали понад 10 000 осіб.
- 23 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни після "перших незначних успіхів" у ході наступальних боїв на Харківщині повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали "дуже високих" втрат в особовому складі штурмових підрозділів.
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