Зеленський підтвердив, що ЗСУ взяли під "бойовий контроль" прикордоння Харківщини

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Підрозділам Сил оборони вдалося взяти під контроль прикордоння Харківської області, куди на початку місяця зайшли російські окупаційні війська. Про це під час вечірнього відеозвернення заявив президент Володимир Зеленський.

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"Провів у Харкові безпекову нараду – були доповіді військових, керівників спеціальних служб, обласної та міської влади. Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти", – сказав він.

Глава держави подякував кожному українському підрозділу, який знищує загарбників.

Зранку 24 травня представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Ігор Прохоренко повідомив, що українським військовим вдалося зупинити російський наступ на Харківщині – тепер вони проводять контрнаступальні дії.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Станом на 20 травня, за даними ДСНС, з прикордонних населених пунктів Харківської області евакуювали понад 10 000 осіб.

23 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни після "перших незначних успіхів" у ході наступальних боїв на Харківщині повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали "дуже високих" втрат в особовому складі штурмових підрозділів.

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