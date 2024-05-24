Зеленский подтвердил, что ВСУ взяли под "боевой контроль" приграничье Харьковской области

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Подразделениям Сил обороны удалось взять под контроль границы Харьковской области, куда в начале месяца зашли российские оккупационные войска. Об этом во время вечернего видеообращения заявил президент Владимир Зеленский.

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"Провел в Харькове совещание по безопасности – были доклады военных, руководителей специальных служб, областных и городских властей. Сейчас нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты", – сказал он.

Глава государства поблагодарил каждое украинское подразделение, которое уничтожает захватчиков.

Утром 24 мая представитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Игорь Прохоренко сообщил, что украинским военным удалось остановить российское наступление на Харьковщине – теперь они проводят контрнаступательные действия.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

По состоянию на 20 мая, по данным ГСЧС, из приграничных населенных пунктов Харьковской области были эвакуированы более 10 000 человек.

23 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне после "первых незначительных успехов" в ходе наступательных боев на Харьковщине полностью завязли в уличных боях за Волчанск и понесли "очень высокие" потери в личном составе штурмовых подразделений.

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