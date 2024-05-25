Потери в Харьковской области составляют восемь россиян к одному украинцу – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в боях на севере Харьковской области соотношение потерь между украинскими и российскими военными составляет один к восьми – на одного погибшего воина Вооруженных Сил Украины приходится восемь уничтоженных оккупантов. Об этом он рассказал в интервью казахскому агентству Власть.

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Глава государства акцентировал, что российскому диктатору Владимиру Путину безразлично своих людей — как гражданских, так и военных.

"До этой недели было около 2000-3000 жертв – я постоянно получаю аналитику об убийстве российских военных. 2000-3000 семей потеряли своих детей. Но ему абсолютно плевать. Путин в это время в бане находится, или где он там – в спа, которое показывали не один раз?" – рассказал президент.

Утром 24 мая представитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Игорь Прохоренко сообщил, что украинским военным удалось остановить российское наступление на Харьковщине – теперь они проводят контрнаступательные действия.

24 мая Зеленский заявил, что подразделениям Сил обороны удалось взять под контроль приграничья Харьковской области, куда в начале месяца зашли российские оккупационные войска.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения .

По состоянию на 20 мая, по данным ГСЧС, из приграничных населенных пунктов Харьковской области были эвакуированы более 10 000 человек.

23 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил , что россияне после "первых незначительных успехов" в ходе наступательных боев на Харьковщине полностью завязли в уличных боях за Волчанск и понесли "очень высокие" потери в личном составе штурмовых подразделений.

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