Росія вдарила керованою авіабомбою по Куп'янську-Вузловому: поранені п'ятеро людей

Відомо про пошкоджений унаслідок атаки автомобіль екстреної допомоги та одне цивільне авто

Харківська область (Фото: EPA)

25 травня російські війська завдали авіаудару по Куп’янську-Вузловому: поранень зазнали п'ятеро людей. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його словами, ворог завдав удару керованою авіаційною бомбою.

Окрім п'ятьох поранених, відомо про пошкоджений унаслідок атаки автомобіль екстреної допомоги та одне цивільне авто.

Інші деталі щодо атаки з’ясовують, зазначив Синєгубов.

Російська армія вдарила по Харкову 25 травня: зафіксовані влучання по будівлі ліцею, в промисловій зоні та на відкритій місцевості.

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Зранку 23 травня армія РФ ударила по Харкову й Люботину 15 ракетами. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про сімох загиблих.

Під час обстрілу Харкова російські війська влучили по друкарні видавництва Vivat. Унаслідок удару по цивільному підприємству є один загиблий і шість постраждалих.

Речниця Харківської ОВА Олена Шаповал заявила, що армія Росії може завдавати нищівних ударів будь-коли, тому в Харківській області майже не залишилося безпечних місць. Тривоги тривають по 16 годин.

Російська армія у ніч проти 24 травня обстріляла залізничну інфраструктуру в Харківській області.

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