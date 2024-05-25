Росіяни вдарили по будівельному гіпермаркету в Харкові: двоє людей загинули, є поранені

Ігор Терехов (Фото: Харківська міська рада)

Вдень 25 травня окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету в Харкові. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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"Маємо інформацію про жертви та постраждалих – потребує уточнення", – написав Терехов.

Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на місці влучання виникла пожежа. За його даними, станом на 16:26 відомо про одну загиблу людину, щонайменше чотири поранені.

ДОПОВНЕНО О 16:40. Вже точно відомо про двох загиблих, повідомив Терехов.

ДОПОВНЕНО О 16:49. Синєгубов заявив, що в будівельний гіпермаркет влучили дві керовані авіаційні бомби росіян. Виникла пожежа на площі 15 000 квадратних метрів.

ДОПОВНЕНО О 16:55. "Маємо велику кількість людей, зниклих безвісти. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торговельному центру, де знаходилося багато людей – це чистий тероризм", – написав Терехов.

Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 11 людей.

Зранку 23 травня армія РФ ударила по Харкову й Люботину 15 ракетами. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про сімох загиблих.

Речниця Харківської ОВА Олена Шаповал заявила, що армія Росії може завдавати нищівних ударів будь-коли, тому в Харківській області майже не залишилося безпечних місць. Тривоги тривають по 16 годин.

Російська армія у ніч проти 24 травня обстріляла залізничну інфраструктуру в Харківській області.

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