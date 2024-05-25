Кулеба об ударе по Харькову: У партнеров есть два способа предотвратить такие атаки

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у партнеров Украины есть два способа предотвратить удары вроде тех, которые россияне нанесли по строительному гипермаркету Харькова 25 мая. Об этом он сообщил в социальной сети Х (Twitter).

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Глава внешнеполитического ведомства отметил, что россияне не могут захватить Харьков, поэтому пытаются уничтожить город. У союзников Украины, по его словам, есть два способа предотвратить такие атаки.

"Первый – больше Patriot и других систем противовоздушной обороны для Украины. Второе – Украина сбивает российские военные самолеты перед тем, как они сбросят бомбы на Харьков, а также на другие города и общины", – подчеркнул Кулеба.

Министр призвал союзников поддержать украинские удары по военным целям на территории России.

"Действуйте немедленно", – резюмировал он.

Днем 25 мая оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету в Харькове. В результате атаки погибли четыре человека, есть раненые.

Зеленский заявил, что в строительном гипермаркете Харькова, по которому ударили россияне, могли находиться более 200 человек.

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