Росіяни не припиняють обстріли Харківщини: загинула людина, четверо поранених

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Російські загарбники не припиняють обстріли Харківщини – одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

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Окупанти здійснили обстріл Вовчанська – поранення отримали двоє жінок 65 та 63 років, повідомили правоохоронці.

У селі Стариця Чугуївського району через обстріл загарбників загинув 76-річний чоловік, жінка 77 років травмована, зазначили в облпрокуратурі.

За даними слідства, близько 16:00 у селі Івашки Золочівської громади було зафіксовано влучання російського FPV-дрона – уламкове поранення отримав 29-річний чоловік, медики допомогли йому на місці.

Також там пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, повідомило відомство.

Розпочато розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Вдень Генштаб ЗСУ повідомив, що на Харківському напрямку за добу Сили оборони відбили шість атак росіян, триває два зіткнення під Вовчанськом та Липцями. Загарбники скинули майже два десятки керованих авіабомб.

Сьогодні ж Генштаб заявив про відбиття загрози прориву Росії на харківському напрямку.

Міноборони вважає російські керовані авіабомби однією з найбільших проблем на фронті.

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