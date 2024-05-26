Росіяни не припиняють обстріли Харківщини: загинула людина, четверо поранених
Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Російські загарбники не припиняють обстріли Харківщини – одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

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Окупанти здійснили обстріл Вовчанська – поранення отримали двоє жінок 65 та 63 років, повідомили правоохоронці.

У селі Стариця Чугуївського району через обстріл загарбників загинув 76-річний чоловік, жінка 77 років травмована, зазначили в облпрокуратурі.

За даними слідства, близько 16:00 у селі Івашки Золочівської громади було зафіксовано влучання російського FPV-дрона – уламкове поранення отримав 29-річний чоловік, медики допомогли йому на місці.

Також там пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, повідомило відомство.

Розпочато розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання – довічне ув'язнення.

  • Вдень Генштаб ЗСУ повідомив, що на Харківському напрямку за добу Сили оборони відбили шість атак росіян, триває два зіткнення під Вовчанськом та Липцями. Загарбники скинули майже два десятки керованих авіабомб.
  • Сьогодні ж Генштаб заявив про відбиття загрози прориву Росії на харківському напрямку.
  • Міноборони вважає російські керовані авіабомби однією з найбільших проблем на фронті.

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