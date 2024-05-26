Россияне не прекращают обстрелы Харьковской области: погиб человек, четверо раненых
Российские захватчики не прекращают обстрелы Харьковской области – один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
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Оккупанты совершили обстрел Волчанска – ранения получили две женщины 65 и 63 лет, сообщили правоохранители.
В селе Старица Чугуевского района из-за обстрела захватчиков погиб 76-летний мужчина, женщина 77 лет травмирована, отметили в облпрокуратуре.
По данным следствия, около 16:00 в селе Ивашки Золочевской общины было зафиксировано попадание российского FPV-дрона – обломочное ранение получил 29-летний мужчина, медики помогли ему на месте.
Также там повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, сообщило ведомство.
Начато расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание – пожизненное заключение.
- Днем Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковском направлении за сутки Силы обороны отразили шесть атак россиян, продолжаются два столкновения под Волчанском и Липцами. Захватчики сбросили почти два десятка управляемых авиабомб.
- Сегодня же Генштаб заявил об отражении угрозы прорыва России на харьковском направлении.
- Минобороны считает российские управляемые авиабомбы одной из самых больших проблем на фронте.
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