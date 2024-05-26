Россияне не прекращают обстрелы Харьковской области: погиб человек, четверо раненых

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Российские захватчики не прекращают обстрелы Харьковской области – один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

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Оккупанты совершили обстрел Волчанска – ранения получили две женщины 65 и 63 лет, сообщили правоохранители.

В селе Старица Чугуевского района из-за обстрела захватчиков погиб 76-летний мужчина, женщина 77 лет травмирована, отметили в облпрокуратуре.

По данным следствия, около 16:00 в селе Ивашки Золочевской общины было зафиксировано попадание российского FPV-дрона – обломочное ранение получил 29-летний мужчина, медики помогли ему на месте.

Также там повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, сообщило ведомство.

Начато расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание – пожизненное заключение.

Днем Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковском направлении за сутки Силы обороны отразили шесть атак россиян, продолжаются два столкновения под Волчанском и Липцами. Захватчики сбросили почти два десятка управляемых авиабомб.

Сегодня же Генштаб заявил об отражении угрозы прорыва России на харьковском направлении.

Минобороны считает российские управляемые авиабомбы одной из самых больших проблем на фронте.

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