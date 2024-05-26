Харківщина. Триває відбиття двох атак, росіяни скинули майже 20 КАБів – Генштаб

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку за добу Сили оборони відбили шість атак росіян, триває два зіткнення під Вовчанськом та Липцями. Загарбники скинули майже два десятки керованих авіабомб, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 13:00.

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Відомство повідомило, що за добу на напрямку окупанти проводили вісім штурмових і наступальних дій – і шість разів вони були відкинуті поблизу населених пунктів Тернова і Липці.

Водночас зараз українські захисники продовжують відбивати по одній атаці загарбників у районах Вовчанська та Липців, зазначили військові.

По Вовчанську, Липцях та у районах Нескучного, Зеленого і Глибокого росіяни завдали вісім авіаударів - скинули майже два десятки КАБів, підсумовує Генштаб.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Сьогодні ж Генштаб заявив про відбиття загрози прориву Росії на харківському напрямку.

Міноборони вважає російські керовані авіабомби однією з найбільших проблем на фронті.

Президент Зеленський повідомив, що Росія збирає наступальне угруповання біля Сумської області.

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