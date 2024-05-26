Харківщина. Триває відбиття двох атак, росіяни скинули майже 20 КАБів – Генштаб
На Харківському напрямку за добу Сили оборони відбили шість атак росіян, триває два зіткнення під Вовчанськом та Липцями. Загарбники скинули майже два десятки керованих авіабомб, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 13:00.
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Відомство повідомило, що за добу на напрямку окупанти проводили вісім штурмових і наступальних дій – і шість разів вони були відкинуті поблизу населених пунктів Тернова і Липці.
Водночас зараз українські захисники продовжують відбивати по одній атаці загарбників у районах Вовчанська та Липців, зазначили військові.
По Вовчанську, Липцях та у районах Нескучного, Зеленого і Глибокого росіяни завдали вісім авіаударів - скинули майже два десятки КАБів, підсумовує Генштаб.
- Сьогодні ж Генштаб заявив про відбиття загрози прориву Росії на харківському напрямку.
- Міноборони вважає російські керовані авіабомби однією з найбільших проблем на фронті.
- Президент Зеленський повідомив, що Росія збирає наступальне угруповання біля Сумської області.
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