Харьковщина. Продолжается отражение двух атак, россияне сбросили почти 20 КАБов – Генштаб
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении за сутки Силы обороны отразили шесть атак россиян, продолжаются два столкновения под Волчанском и Липцами. Захватчики сбросили почти два десятка управляемых авиабомб, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:00.

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Ведомство сообщило, что за сутки на направлении оккупанты проводили восемь штурмовых и наступательных действий – и шесть раз они были отброшены вблизи населенных пунктов Терновая и Липцы.

В то же время сейчас украинские защитники продолжают отбивать по одной атаке захватчиков в районах Волчанска и Липцев, отметили военные.

По Волчанску, Липцам и в районах Нескучного, Зеленого и Глубокого россияне нанесли восемь авиаударов – сбросили почти два десятка КАБов, заключает Генштаб.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate

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