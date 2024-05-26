Харьковщина. Продолжается отражение двух атак, россияне сбросили почти 20 КАБов – Генштаб

В общей сложности оккупанты проводили восемь штурмовых и наступательных действий

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении за сутки Силы обороны отразили шесть атак россиян, продолжаются два столкновения под Волчанском и Липцами. Захватчики сбросили почти два десятка управляемых авиабомб, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:00.

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Ведомство сообщило, что за сутки на направлении оккупанты проводили восемь штурмовых и наступательных действий – и шесть раз они были отброшены вблизи населенных пунктов Терновая и Липцы.

В то же время сейчас украинские защитники продолжают отбивать по одной атаке захватчиков в районах Волчанска и Липцев, отметили военные.

По Волчанску, Липцам и в районах Нескучного, Зеленого и Глубокого россияне нанесли восемь авиаударов – сбросили почти два десятка КАБов, заключает Генштаб.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Сегодня же Генштаб заявил об отражении угрозы прорыва России на харьковском направлении.

Минобороны считает российские управляемые авиабомбы одной из самых больших проблем на фронте.

Президент Зеленский сообщил, что Россия собирает наступательную группировку возле Сумской области.

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