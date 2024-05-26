Харьковщина. Продолжается отражение двух атак, россияне сбросили почти 20 КАБов – Генштаб
На Харьковском направлении за сутки Силы обороны отразили шесть атак россиян, продолжаются два столкновения под Волчанском и Липцами. Захватчики сбросили почти два десятка управляемых авиабомб, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:00.
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Ведомство сообщило, что за сутки на направлении оккупанты проводили восемь штурмовых и наступательных действий – и шесть раз они были отброшены вблизи населенных пунктов Терновая и Липцы.
В то же время сейчас украинские защитники продолжают отбивать по одной атаке захватчиков в районах Волчанска и Липцев, отметили военные.
По Волчанску, Липцам и в районах Нескучного, Зеленого и Глубокого россияне нанесли восемь авиаударов – сбросили почти два десятка КАБов, заключает Генштаб.
- Сегодня же Генштаб заявил об отражении угрозы прорыва России на харьковском направлении.
- Минобороны считает российские управляемые авиабомбы одной из самых больших проблем на фронте.
- Президент Зеленский сообщил, что Россия собирает наступательную группировку возле Сумской области.
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