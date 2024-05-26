Зеленський: Росія збирає наступальне угруповання біля Сумської області

Президент України попередив, що Росія може відкрити фронт ще на одній ділянці кордону

Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія збирає наступальне угруповання біля Сумської області. Про це йдеться у його зверненні до світових лідерів напередодні Саміту миру.

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"Буквально зараз, цими днями, ми захищаємося за 60 кілометрів на північний схід від цього місця [Харкова] від чергової спроби російського наступу. Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід – біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що той, хто таке робить, не хоче миру.

Про те, що сумський напрямок може бути наступним для атаки Росії, говорять уже кілька тижнів. Після того як російські війська прорвалися до Харківської області на Вовчанськ, про ризик ворожого наступу на Сумщину та Чернігівщину попередили і президент Володимир Зеленський, і голова української розвідки Кирило Буданов.

Заступник командира третьої штурмової бригади Максим Жорін вважає, що Росія навряд чи спробує глибоко просунутися на територію України. Бойові дії там їй потрібні, щоб розтягнути сили та ресурси України.