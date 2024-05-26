Зеленский: Россия собирает наступательную группировку возле Сумской области

Президент Украины предупредил, что Россия может открыть фронт еще на одном участке границы

Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия собирает наступательную группировку возле Сумской области. Об этом говорится в его обращении к мировым лидерам в преддверии Саммита мира.

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"Буквально сейчас, в эти дни, мы защищаемся в 60 километрах к северо-востоку от этого места [Харькова] от очередной попытки российского наступления. Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах отсюда к северо-западу – возле нашей границы собирается еще одна группировка войск", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что тот, кто такое делает, не хочет мира.

О том, что сумское направление может быть следующим для атаки России, говорят уже несколько недель. После того, как российские войска прорвались в Харьковскую область на Волчанск, о риске вражеского наступления на Сумщину и Черниговщину предупредили и президент Владимир Зеленский, и глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Заместитель командира третьей штурмовой бригады Максим Жорин считает, что Россия вряд ли попытается глубоко продвинуться на территорию Украины. Боевые действия там ей нужны, чтобы растянуть силы и ресурсы Украины.