Генштаб ЗСУ заявив про відбиття загрози прориву Росії на Харківському напрямку
Генеральний штаб Збройних Сил України у неділю, 25 травня, заявив про відбиття загрози прориву Росії на харківському напрямку.
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"На Харківському напрямку загроза прориву окупантів відбита, забезпечено стійку оборону. Скрізь, де загарбники продовжують атаки, вони зазнають значних втрат", – йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу.
За даними військових, останні атаки росіян в напрямку сіл Липці та Тернова відбито, але вони ще намагаються просунутися вперед з району села Лук'янці.
Продовжуються бойові дії на інших напрямках.
Зокрема, на Оріхівському напрямку триває бій в районі Малої Токмачки. Це село розташоване північніше Роботиного, у зведеннях Генштабу воно не згадувалося з лютого.
Найбільша інтенсивність бойових дій – на Покровському напрямку. Там тривають боєзіткнення в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Невельського.
Ситуація на інших ділянках фронту:
→ тривають бої в районах Синьківки, Новоєгорівки, Греківки, Невського та Дружелюбівки (Куп'янський напрямок);
→ відбита спроба просунутися в бік Невського (Лиманський напрямок);
→ відбита атака в районі Костянтинівка (наступне село після окупованої Новомихайлівки), ворог наступає в районі Красногорівки (Курахівський напрямок);
→ були спроби росіян покращити тактичне становище біля Роздільного і Старомайорського (Времівський напрямок);
→ були атаки на позиції в районі села Кринки (Придніпровський напрямок).
На Краматорському напрямку активних дій росіяни не проводили.
- Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нове наступальне угрупування біля Сумської області.