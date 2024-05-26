Генштаб ЗСУ заявив про відбиття загрози прориву Росії на Харківському напрямку

Скрізь, де Росія продовжує атаки на Харківському напрямку, вона зазнає значних втрат, заявили українські військові

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних Сил України у неділю, 25 травня, заявив про відбиття загрози прориву Росії на харківському напрямку.

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"На Харківському напрямку загроза прориву окупантів відбита, забезпечено стійку оборону. Скрізь, де загарбники продовжують атаки, вони зазнають значних втрат", – йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу.

За даними військових, останні атаки росіян в напрямку сіл Липці та Тернова відбито, але вони ще намагаються просунутися вперед з району села Лук'янці.

Продовжуються бойові дії на інших напрямках.

Зокрема, на Оріхівському напрямку триває бій в районі Малої Токмачки. Це село розташоване північніше Роботиного, у зведеннях Генштабу воно не згадувалося з лютого.

Найбільша інтенсивність бойових дій – на Покровському напрямку. Там тривають боєзіткнення в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Невельського.

Ситуація на інших ділянках фронту:

→ тривають бої в районах Синьківки, Новоєгорівки, Греківки, Невського та Дружелюбівки (Куп'янський напрямок);

→ відбита спроба просунутися в бік Невського (Лиманський напрямок);

→ відбита атака в районі Костянтинівка (наступне село після окупованої Новомихайлівки), ворог наступає в районі Красногорівки (Курахівський напрямок);

→ були спроби росіян покращити тактичне становище біля Роздільного і Старомайорського (Времівський напрямок);

→ були атаки на позиції в районі села Кринки (Придніпровський напрямок).

На Краматорському напрямку активних дій росіяни не проводили.