Генштаб ВСУ заявил об отражении угрозы прорыва России на Харьковском направлении

Везде, где Россия продолжает атаки на Харьковском направлении, она несет значительные потери, заявили украинские военные

Фото: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в воскресенье, 25 мая, заявил об отражении угрозы прорыва России на харьковском направлении.

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"На Харьковском направлении угроза прорыва оккупантов отражена, обеспечена устойчивая оборона. Везде, где захватчики продолжают атаки, они несут значительные потери", — говорится в утренней сводке Генерального штаба.

По данным военных, последние атаки россиян в направлении сел Липцы и Тернова отбиты, но они еще пытаются продвинуться вперед из района села Лукьянцы.

Продолжаются боевые действия на других направлениях.

В частности, на Ореховском направлении идет бой в районе Малой Токмачки. Это село расположено севернее Роботино, в сводках Генштаба оно не упоминалось с февраля.

Самая большая интенсивность боевых действий – на Покровском направлении. Там продолжаются боестолкновения в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола и Невельского.

Ситуация на других участках фронта:

→ продолжаются бои в районах Синьковки, Новоегоровки, Грековки, Невского и Дружелюбовки (Купянское направление);

→ отражена попытка продвинуться в сторону Невского (Лиманское направление);

→ отражена атака в районе Константиновка (следующее село после оккупированной Новомихайловки), враг наступает в районе Красногоровки (Кураховское направление);

→ были попытки россиян улучшить тактическое положение у Раздельного и Старомайорского (Времевское направление);

→ были атаки на позиции в районе села Крынки (Приднепровское направление).

На Краматорском направлении активные действия россияне не проводили.