Росіяни вдарили по центру Харкова: 18 постраждалих, дитина у важкому стані – фото

Наслідки удару (Фото: Офіс генпрокурора)

Увечері 25 травня росіяни вдарили по центру Харкова. Внаслідок атаки травми отримали 18 осіб. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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За даними ОГП, близько 19:00 окупанти завдали удару по офісних приміщеннях в центрі Харкова. Травми отримали 18 осіб, серед них 13-річний хлопець. Дитина перебуває у важкому стані.

Також зазнали пошкоджень адміністративні будівлі, супермаркет, магазини, житлові будинки, пошта, автомобілі та інші цивільні обʼєкти.

За попередніми даними, ворог використав для атаки ракету типу С-300.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Офіс генпрокурора

Офіс генпрокурора

Офіс генпрокурора

Офіс генпрокурора

Офіс генпрокурора

Вдень 25 травня окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету в Харкові. Внаслідок атаки загинули четверо осіб, є поранені.

Зеленський заявив, що в будівельному гіпермаркеті Харкова, по якому вдарили росіяни, могли перебувати понад 200 осіб.

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