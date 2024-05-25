Россияне ударили по центру Харькова: 18 пострадавших, ребенок в тяжелом состоянии – фото

Последствия удара (Фото: Офис генпрокурора)

Вечером 25 мая россияне ударили по центру Харькова. В результате атаки травмы получили 18 человек. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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По данным ОГП, около 19:00 оккупанты нанесли удар по офисным помещениям в центре Харькова. Травмы получили 18 человек, в том числе 13-летний мальчик. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Также получили повреждения административные здания, супермаркет, магазины, жилые дома, почта, автомобили и другие гражданские объекты.

По предварительным данным, враг использовал для атаки ракету типа С-300.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Офис генпрокурора

Офис генпрокурора

Офис генпрокурора

Офис генпрокурора

Офис генпрокурора

Днем 25 мая оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету в Харькове. В результате атаки погибли четыре человека, есть раненые.

Зеленский заявил, что в строительном гипермаркете Харькова, по которому ударили россияне, могли находиться более 200 человек.

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