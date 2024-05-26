25 мая во время российского удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове в средоточии взрывов находилось по меньшей мере 20 человек. Это удалось узнать по видео с камер наблюдения, сообщила областная прокуратура.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В настоящее время установлены ранения 44 и гибель 14 человек, написали правоохранители.

Специалистам удалось идентифицировать 11 жертв, среди них 12-летняя девочка и ее мама.

Также были найдены четыре фрагмента тел человека, в настоящее время без вести пропавшими считаются семь человек, заключает облпрокуратура.

Информация будет обновляться.

Днем 25 мая оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету в Харькове.

В результате другого удара по центру Харькова 25 мая травмы получили 20 человек, среди них подросток 14 лет.

26 мая россияне продолжили обстрелы Харьковской области: один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Читайте также: Кулеба об ударе по Харькову: У партнеров есть два способа предотвратить такие атаки