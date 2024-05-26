Удар РФ по Эпицентру в Харькове. В средоточии взрывов было минимум 20 человек: видео
25 мая во время российского удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове в средоточии взрывов находилось по меньшей мере 20 человек. Это удалось узнать по видео с камер наблюдения, сообщила областная прокуратура.
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В настоящее время установлены ранения 44 и гибель 14 человек, написали правоохранители.
Специалистам удалось идентифицировать 11 жертв, среди них 12-летняя девочка и ее мама.
Также были найдены четыре фрагмента тел человека, в настоящее время без вести пропавшими считаются семь человек, заключает облпрокуратура.
Информация будет обновляться.
- Днем 25 мая оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету в Харькове.
- В результате другого удара по центру Харькова 25 мая травмы получили 20 человек, среди них подросток 14 лет.
- 26 мая россияне продолжили обстрелы Харьковской области: один человек погиб, еще четверо получили ранения.
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