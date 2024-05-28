Удар по Епіцентру в Харкові: поліція ідентифікувала загиблого батька восьмирічного Михайла

25 травня окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові – у нього влучили дві керовані авіаційні бомби

Удар по Епіцентру (Фото: EPA)

У Харкові знайшли вбитого росіянами батька восьмирічного Михайла, який проходив процедуру відбору ДНК після російського удару по гіпермаркету "Епіцентр". Про це повідомила Національна поліція.

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За даними поліції, тіло загиблого ідентифікували 28 травня вночі за аналізом ДНК хлопчика.

"Сьогодні криміналісти вже точно можуть підтвердити, що знайдене вчора тіло належить батькові Михайлика. 38-річний Олександр працював у супермаркеті. 25 травня рашисти вбили його, випустивши на супермаркет у розпал робочого дня дві авіабомби", — констатували в поліції.

Фото: Нацполіція

Правоохоронці розповіли, що хлопчик не дочекався батька з роботи 25 травня. Зрозумівши, що він може бути серед жертв, Михайло разом з мамою звернулися до штабу поліції, який розгорнутий біля знищеного гіпермаркету. Аналізи ДНК відібрали у дитини, адже він прямий родич загиблого чоловіка.

Станом на ранок 28 травня поліція ідентифікувала вже 16 тіл. Пошукові роботи тривають.

Фото: Нацполіція

Вдень 25 травня окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. В нього влучили дві керовані авіаційні бомби росіян.

Очільник Харківської ОВА Синєгубов повідомив, що станом на 27 травня відомо про 18 загиблих і 48 постраждалих. П’ятеро людей вважаються зниклими безвісти.

27 травня прокурори повідомили, що жертв у гіпермаркеті "Епіцентр" могло бути набагато більше, адже за 80 метрів від торговельного центру, який зазнав ворожих авіаударів 25 травня, було виявлено нерозірваний боєприпас.

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