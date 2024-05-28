Удар по Эпицентру в Харькове: полиция идентифицировала погибшего отца 8-летнего Михаила

25 мая оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове – в него попали две управляемые авиационные бомбы

Удар по Эпицентру (Фото: EPA)

В Харькове нашли убитого россиянами отца восьмилетнего Михаила, который проходил процедуру отбора ДНК после российского удара по гипермаркету "Эпицентр". Об этом сообщила Национальная полиция.

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По данным полиции, тело погибшего идентифицировали 28 мая ночью по анализу ДНК мальчика.

"Сегодня криминалисты уже точно могут подтвердить, что найденное вчера тело принадлежит отцу Миши. 38-летний Александр работал в супермаркете. 25 мая рашисты убили его, выпустив на супермаркет в разгар рабочего дня две авиабомбы", – констатировали в полиции.

Фото: Нацполиция

Правоохранители рассказали, что мальчик не дождался отца с работы 25 мая. Поняв, что он может быть среди жертв, Михаил вместе с мамой обратились в штаб полиции, который развернут возле уничтоженного гипермаркета. Анализы ДНК отобрали у ребенка, ведь он прямой родственник погибшего мужчины.

По состоянию на утро 28 мая полиция идентифицировала уже 16 тел. Поисковые работы продолжаются.

Фото: Нацполиция

Днем 25 мая оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. В него попали две управляемые авиационные бомбы россиян.

Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил, что по состоянию на 27 мая известно о 18 погибших и 48 пострадавших. Пятеро человек считаются пропавшими без вести.

27 мая прокуроры сообщили, что жертв в гипермаркете "Эпицентр" могло быть гораздо больше, ведь в 80 метрах от торгового центра, потерпевшего от вражеских авиаударов 25 мая, был обнаружен неразорванный боеприпас.

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