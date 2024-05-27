Неподалік від Епіцентру в Харкові знайшли нерозірвану авіабомбу – фото

У прокуратурі зазначили, що РФ здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед цивільних

Фото: Харківська обласна прокуратура

Жертв у гіпермаркеті "Епіцентр" могло бути набагато більше, адже за 80 метрів від торговельного центру, який зазнав ворожих авіаударів 25 травня, було виявлено нерозірваний боєприпас. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

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За інформацією відомства, 27 травня прокурори спільно з працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та слідчими Служби безпеки України й Національної поліції виявили авіаційну бомбу. Попередньо, це також УМПБ Д-30.

Правоохоронці встановили, що російські військові здійснювали корегування вогню за допомогою розвідувальних безпілотників.

"Це свідчить про свідому тактику РФ, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова. Російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста", – зазначили в прокуратурі.

Харківська обласна прокуратура

Харківська обласна прокуратура

Харківська обласна прокуратура

Вдень 25 травня окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. В нього влучили дві керовані авіаційні бомби росіян.

Очільник Харківської ОВА Синєгубов повідомив, що станом на 27 травня відомо про 18 загиблих та 48 постраждалих. П’ятеро людей вважаються зниклими безвісти.

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