Недалеко от Эпицентра в Харькове нашли неразорвавшуюся авиабомбу – фото

В прокуратуре отметили, что РФ осуществила запуск сразу нескольких боеприпасов, чтобы повлечь как можно больше смертей среди гражданских

Фото: Харьковская областная прокуратура

Жертв в гипермаркете "Эпицентр" могло быть намного больше, так как в 80 метрах от торгового центра, по которому 25 мая нанесли авиаудар оккупанты, был обнаружен неразорвавшийся боеприпас. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

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По информации ведомства, 27 мая прокуроры совместно с работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и следователями Службы безопасности Украины и Национальной полиции обнаружили авиационную бомбу. Предварительно это также УМПБ Д-30.

Правоохранители установили, что российские военные осуществляли корректировку огня с помощью разведывательных беспилотников.

"Это свидетельствует о сознательной тактике РФ, направленной на уничтожение гражданского населения Харькова. Российская армия целенаправленно осуществила запуск сразу нескольких боеприпасов, чтобы повлечь как можно больше смертей среди работников и посетителей, а также запугать жителей города", — отметили в прокуратуре.

Харьковская областная прокуратура

Харьковская областная прокуратура

Харьковская областная прокуратура

Днем 25 мая оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. В него попали две управляемые авиационные бомбы россиян.

Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил, что по состоянию на 27 мая известно о 18 погибших и 48 пострадавших. Пятеро человек считаются пропавшими без вести.

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