Российский удар по Эпицентру. Завершены поисковые работы, оккупанты убили 19 человек

Фото: МВД

Во вторник, 29 мая, были завершены поисковые работы в строительном гипермаркете Харькова – из-за российской атаки погибли 19 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Полиция идентифицировала все 19 тел погибших из-за удара, совершенного оккупантами в субботу 25 мая: жертвами стали 12 мужчин и 7 женщин, среди них 17-летний парень и 12-летняя девочка, еще 54 человека получили ранения.

Погибших с помощью спецтехники круглосуточно искали в пепле, оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории, пояснил министр.

В общей сложности криминалисты провели более 100 исследований, а в полицию обратились 16 родственников пропавших без вести – они предоставили биологические образцы для экспертиз, а также к поискам были привлечены и кинологи – служебный пес обнаружил одно тело и один фрагмент, написал Клименко.

Смотрите также: Удар РФ по Эпицентру в Харькове. В средоточии взрывов было минимум 20 человек: видео

Днем 25 мая оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. В него попали две управляемые авиационные бомбы россиян.

27 мая прокуроры сообщили, что жертв в гипермаркете "Эпицентр" могло быть гораздо больше, ведь в 80 метрах от торгового центра, потерпевшего вражеские авиаудары 25 мая, был обнаружен неразорванный боеприпас.

29 мая в Харькове нашли убитого россиянами отца восьмилетнего Михаила, который проходил процедуру отбора ДНК для поиска.

Читайте также: Кулеба об ударе по Харькову: У партнеров есть два способа предотвратить такие атаки