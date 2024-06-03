Секретарь СНБО о Харькове: В самом худшем случае Россия может повторить Алеппо

До возвращения под контроль Башара Асада население сирийского города упало до одной трети

Александр Литвиненко (Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA)

При худшем сценарии Россия может повторить с Харьковом стратегию, примененную при уничтожении сирийского города Алеппо. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко в интервью The Wall Street Journal.

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По его словам, в худшем случае Кремль может повторить стратегию, которую он использовал против Алеппо в Сирии в 2016 году: тогда российские Военно-воздушные силы уничтожили системы электро и водоснабжения, бомбили больницы и школы.

Россия участвовала в войне и до сих пор поддерживает режим сирийского диктатора Башара Асада.

Из-за такого подхода РФ к моменту захвата Асадом население Алеппо упало до трети от довоенного количества.

"Людей просто вытеснили. Это то, что они хотят практиковать вокруг Харькова", – отметил Литвиненко.

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СПРАВКА Алеппо – город на северо-западе Сирии. В 2016 году Россия, поддерживая правительство сирийского диктатора Асада, начала интенсивные бомбардировки восточных районов Алеппо, где скрывались оппозиционные силы и мирные жители. Эти атаки привели к гибели тысяч людей и разрушению значительной части города. Алеппо – город на северо-западе Сирии. В 2016 году Россия, поддерживая правительство сирийского диктатора Асада, начала интенсивные бомбардировки восточных районов Алеппо, где скрывались оппозиционные силы и мирные жители. Эти атаки привели к гибели тысяч людей и разрушению значительной части города.

17 апреля мэр Харькова заявил, что город рискует стать "вторым Алеппо", если США не согласуют военную помощь Украине на $60 млрд, чтобы страна получила системы противовоздушной обороны. В конце концов, Соединенные Штаты приняли помощь.

Из-за российской атаки 25 мая по "Эпицентру" погибли 19 человек: жертвами стали 12 мужчин и семь женщин, в том числе 17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека получили ранения.

В ночь на 31 мая россияне совершили обстрел Новобаварского района Харькова – погибли девять человек, 26 человек получили травмы.

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