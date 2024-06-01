Російський обстріл Харкова 31 травня. Поліція встановила особи всіх жертв

Наслідки удару (Фото: Харківська обласна прокуратура)

Працівники правоохоронних органів встановили особи всіх жертв російського обстрілу Новобаварського району Харкова у ніч проти 31 травня. Про це повідомила поліція Харківської області.

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За інформацією правоохоронців, пошукові роботи на місці ракетного удару завершені. Внаслідок атаки загинули дев’ятеро людей, серед яких четверо чоловіків та п’ятеро жінок. Ще 26 людей отримали травми.

"Наразі всі тіла знайдені. Встановлено, що загинули восьмеро мешканців будинку та охоронець приватного підприємства", – йдеться у повідомленні.

Також у результаті ворожого обстрілу пошкоджено понад 26 багатоповерхових будинків, нежитлові будівлі, карета швидкої допомоги та транспортні засоби громадян.

У ніч проти 31 травня росіяни завдали ударів по території щільної житлової забудови в Новобаварському районі Харкова.

Синєгубов повідомив, що ворог застосував тактику подвійного удару, в той час, як на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці.

Вдень 1 червня стало відомо, що кількість загиблих унаслідок масованої ракетної атаки на Харків зросла до дев’яти.

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