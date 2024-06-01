Російський удар по Харкову 31 травня: кількість загиблих зросла до дев’яти

В Офісі генпрокурора заявили, що наразі ідентифіковано сім жертв

Наслідки удару (Фото: Харківська обласна прокуратура)

Кількість загиблих унаслідок масованої ракетної атаки по Новобаварському району Харкова в ніч проти 31 травня зросла до дев’яти. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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За інформацією відомства, наразі ідентифіковано сім жертв. Пошукові роботи на місці ракетної атаки тривають.

Харківська обласна прокуратура уточнила, що тіло дев'ятої жертви знайшли між зруйнованим будинком та гаражем. Попередньо, це тіло жінки.

"Скоріш за все, під час прямого влучання ракети жінку викинуло з квартири на вулицю та присипало конструкціями зруйнованого підʼїзду", – йдеться у повідомленні.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що серед жертв – три жінки 39, 68 та 86 років і четверо чоловіків віком 52, 64, 41 та 28 років. Вдень 1 червня рятувальники знайшли тіла ще двох людей. Їхні дані встановлюються.

У ніч проти 31 травня росіяни завдали ударів по території щільної житлової забудови в Новобаварському районі Харкова.

Синєгубов повідомив, що ворог застосував тактику подвійного удару, в той час як на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці.

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