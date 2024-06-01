Российский удар по Харькову 31 мая: количество погибших возросло до девяти

В Офисе генпрокурора заявили, что в настоящее время идентифицированы семь жертв

Последствия удара (Фото: Харьковская областная прокуратура)

Число погибших в результате массированной ракетной атаки по Новобаварскому району Харькова в ночь на 31 мая возросло до девяти. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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По информации ведомства, в настоящее время идентифицированы семь жертв. Поисковые работы на месте ракетной атаки продолжаются.

Харьковская областная прокуратура уточнила, что тело девятой жертвы нашли между разрушенным домом и гаражом. Предварительно, это тело женщины.

"Скорее всего, во время прямого попадания ракеты женщину выбросило из квартиры на улицу и присыпало конструкциями разрушенного подъезда", – говорится в сообщении.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что среди жертв – три женщины 39, 68 и 86 лет и четверо мужчин в возрасте 52, 64, 41 и 28 лет. Днем 1 июня спасатели обнаружили тела еще двух человек. Их данные устанавливаются.

В ночь на 31 мая россияне нанесли удары по территории плотной жилой застройки в Новобаварском районе Харькова.

Синегубов сообщил, что враг применил тактику двойного удара, в то время как на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители.

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