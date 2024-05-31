Росіяни завдали ударів по Харкову: троє людей загинули, 23 поранено – фото

Наслідки удару (Фото: Національна поліція)

У ніч проти 31 травня росіяни завдали ударів по району щільної житлової забудови в Харкові. Внаслідок атаки загинули троє людей. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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За його словами, 23 людини отримали поранення. Серед постраждалих – медичний працівник і поліціянтка, а також двоє дітей.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що ворог застосував тактику подвійного удару, в той час, як на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці.

За попередніми даними, окупанти вдарили ракетами С-300 у Новобаварському районі Харкова. Усі влучання – виключно цивільна інфраструктура, зазначив Синєгубов.

У Національній поліції повідомили, що росіяни здійснили обстріл житлового масиву близько опівночі. Внаслідок влучання в багатоповерховий житловий будинок загинули чоловік і жінка, їхні особи встановлюються. Повністю знищено четвертий та п’ятий поверхи одного з підʼїздів. Під завалами можуть знаходитися люди.

Ще один боєприпас влучив у землю на територію виробничого підприємства. Внаслідок обстрілу загинув охоронець 1959 року народження. Пошкоджені виробничі приміщення.

Національна поліція

Національна поліція

Національна поліція

Telegram-канал Ігора Терехова

Вдень 25 травня окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. В нього влучили дві керовані авіаційні бомби росіян.

Через російську атаку загинули 19 людей: жертвами стали 12 чоловіків та сім жінок, серед них 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення.

У ніч проти 30 травня російські окупаційні війська завдали ударів по Харкову та області, внаслідок чого загалом постраждали семеро людей.

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