Росіяни завдали ударів по Харкову: троє людей загинули, 23 поранено – фото
У ніч проти 31 травня росіяни завдали ударів по району щільної житлової забудови в Харкові. Внаслідок атаки загинули троє людей. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
За його словами, 23 людини отримали поранення. Серед постраждалих – медичний працівник і поліціянтка, а також двоє дітей.
Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що ворог застосував тактику подвійного удару, в той час, як на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці.
За попередніми даними, окупанти вдарили ракетами С-300 у Новобаварському районі Харкова. Усі влучання – виключно цивільна інфраструктура, зазначив Синєгубов.
У Національній поліції повідомили, що росіяни здійснили обстріл житлового масиву близько опівночі. Внаслідок влучання в багатоповерховий житловий будинок загинули чоловік і жінка, їхні особи встановлюються. Повністю знищено четвертий та п’ятий поверхи одного з підʼїздів. Під завалами можуть знаходитися люди.
Ще один боєприпас влучив у землю на територію виробничого підприємства. Внаслідок обстрілу загинув охоронець 1959 року народження. Пошкоджені виробничі приміщення.
- Вдень 25 травня окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. В нього влучили дві керовані авіаційні бомби росіян.
- Через російську атаку загинули 19 людей: жертвами стали 12 чоловіків та сім жінок, серед них 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення.
- У ніч проти 30 травня російські окупаційні війська завдали ударів по Харкову та області, внаслідок чого загалом постраждали семеро людей.
Читайте також: Байден таємно дозволив Україні бити по Росії, але тільки у районах поряд з Харковом – Politico