Россияне нанесли удары по Харькову: три человека погибли, 23 ранены – фото

Последствия удара (Фото: Национальная полиция)

В ночь на 31 мая россияне нанесли удары по району плотной жилой застройки в Харькове. В результате атаки погибли три человека. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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По его словам, 23 человека получили ранения. Среди пострадавших – медицинский работник и полицейская, а также двое детей.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что враг применил тактику двойного удара, в то время как на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители.

По предварительным данным, оккупанты ударили ракетами С-300 в Новобаварском районе Харькова. Все попадания – исключительно гражданская инфраструктура, отметил Синегубов.

В Национальной полиции сообщили, что россияне совершили обстрел жилмассива около полуночи. В результате попадания в многоэтажный жилой дом погибли мужчина и женщина, их личности устанавливаются. Полностью уничтожен четвертый и пятый этажи одного из подъездов. Под завалами могут находиться люди.

Еще один боеприпас попал в землю на территорию производственного предприятия. В результате обстрела погиб охранник 1959 года рождения. Повреждены производственные помещения.

Национальная полиция

Национальная полиция

Национальная полиция

Telegram-канал Игоря Терехова

Днем 25 мая оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. В него попали две управляемые авиационные бомбы россиян.

В результате российской атаки погибли 19 человек: жертвами стали 12 мужчин и семь женщин, среди них 17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека получили ранения.

В ночь на 30 мая российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову и области, в результате чего в общей сложности пострадали семь человек.

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