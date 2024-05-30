Росія перебила газогін у Харкові, в області – зруйнувала будівлю кінноспортивного клубу

Внаслідок атаки росіян на Харків та область у ніч проти 30 травня семеро людей дістали поранення

Фото: Олег Синєгубов/Telegram

У ніч проти 30 травня російські окупаційні війська завдали повітряних ударів по Харкову та області, внаслідок чого загалом постраждали семеро людей. Про це повідомили представники місцевої влади та надзвичайники.

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За інформацією очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, під обстрілом опинилася газова інфраструктура Харкова. На місці прильоту виникла пожежа, перебитий газогін, також постраждали навколишні будинки — багато вибитих вікон, додав міський голова Ігор Терехов.

У Харківській області – влучання ракет на території навчального закладу, внаслідок чого зруйновано будівлю кінноспортивного клубу. Також частково зруйновано будівлю гуртожитку.

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Фото: ДСНС

Вдень 25 травня окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. В нього влучили дві керовані авіаційні бомби росіян.

27 травня прокурори повідомили, що жертв у гіпермаркеті "Епіцентр" могло бути набагато більше, адже за 80 метрів від торговельного центру, який зазнав ворожих авіаударів 25 травня, було виявлено нерозірваний боєприпас.

29 травня у Харкові знайшли вбитого росіянами батька восьмирічного Михайла, який проходив процедуру відбору ДНК для пошуку.

Того ж дня пошуково-рятувальні роботи було завершено.

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