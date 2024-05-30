Вночі над дев'ятьма областями збили сім ракет Х-101/Х-555 та понад 30 "шахедів"

Збивали у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей

Ту-95 (Фото: російські пропагандистські ресурси)

У ніч проти 30 травня російські окупаційні війська завдали ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України. Повітряні сили повідомили, що вдалося збити сім крилатих ракет типу Х-101/Х-555.

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За даними військових, ворог запустив:

→ вісім зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківській області;

→ 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС з Саратовської області РФ;

→ 32 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

У результаті протиповітряного бою збито сім крилатих ракет Х-101/Х-555 та всі безпілотники у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.

У ніч проти 30 травня окупанти завдали ударів по Харківській області та Харкову. Є постраждалі.

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