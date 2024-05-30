Ночью над девятью областями сбили семь ракет Х-101/Х-555 и более 30 "шахедов"

Сбивали в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей

Ту-95 (Фото: российские пропагандистские ресурсы)

В ночь на 30 мая российские оккупационные войска нанесли ракетно-авиационный удар по военным объектам и критической инфраструктуре Украины. Воздушные силы сообщили, что удалось сбить семь крылатых ракет типа Х-101/Х-555.

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По данным военных, враг запустил:

→ восемь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковской области;

→ 11 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС из Саратовской области РФ;

→ 32 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 из Приморско-Ахтарска и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

В результате противовоздушного боя сбиты семь крылатых ракет Х-101/Х-555 и все беспилотники в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей.

В ночь на 30 мая оккупанты нанесли удары по Харьковской области и Харькову. Есть пострадавшие.

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