Ночью над девятью областями сбили семь ракет Х-101/Х-555 и более 30 "шахедов"
В ночь на 30 мая российские оккупационные войска нанесли ракетно-авиационный удар по военным объектам и критической инфраструктуре Украины. Воздушные силы сообщили, что удалось сбить семь крылатых ракет типа Х-101/Х-555.
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По данным военных, враг запустил:
→ восемь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковской области;
→ 11 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС из Саратовской области РФ;
→ 32 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 из Приморско-Ахтарска и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
В результате противовоздушного боя сбиты семь крылатых ракет Х-101/Х-555 и все беспилотники в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей.
- В ночь на 30 мая оккупанты нанесли удары по Харьковской области и Харькову. Есть пострадавшие.
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