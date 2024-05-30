РФ перебила газопровод в Харькове, в области – разрушила здание конноспортивного клуба

В результате атаки россиян на Харьков и область в ночь на 30 мая семь человек получили ранения

Фото: Олег Синегубов/Telegram

В ночь на 30 мая российские оккупационные войска нанесли воздушные удары по Харькову и области, в результате чего в общей сложности пострадали семь человек. Об этом сообщили представители местных властей и сотрудники ГСЧС.

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По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, под обстрелом оказалась газовая инфраструктура Харькова. На месте прилета возник пожар, перебит газопровод, также пострадали окрестные дома — много выбитых окон, добавил городской голова Игорь Терехов.

В Харьковской области – попадание ракет на территории учебного заведения, в результате чего разрушено здание конноспортивного клуба. Также частично разрушено здание общежития.

Фото: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

Фото: ГСЧС

Днем 25 мая оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. В него попали две управляемые авиационные бомбы россиян.

27 мая прокуроры сообщили, что жертв в гипермаркете "Эпицентр" могло быть гораздо больше, ведь в 80 метрах от торгового центра, потерпевшего вражеские авиаудары 25 мая, был обнаружен неразорванный боеприпас.

29 мая в Харькове нашли убитого россиянами отца восьмилетнего Михаила, который проходил процедуру отбора ДНК для поиска.

В тот же день поисково-спасательные работы были завершены.

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