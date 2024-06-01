Российский обстрел Харькова 31 мая. Полиция установила личности всех жертв

В результате атаки погибли девять человек, заявили в полиции

Последствия удара (Фото: Харьковская областная прокуратура)

Сотрудники правоохранительных органов установили личности всех жертв российского обстрела Новобаварского района Харькова в ночь на 31 мая. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

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По информации правоохранителей, поисковые работы на месте ракетного удара завершены. В результате атаки погибли девять человек, среди которых четверо мужчин и пять женщин. Еще 26 человек получили травмы.

"В настоящее время все тела найдены. Установлено, что погибли восемь жильцов дома и охранник частного предприятия", – говорится в сообщении.

Также в результате вражеских обстрелов повреждены более 26 многоэтажных домов, нежилые здания, карета скорой помощи и транспортные средства граждан.

В ночь на 31 мая россияне нанесли удары по территории плотной жилой застройки в Новобаварском районе Харькова.

Синегубов сообщил, что враг применил тактику двойного удара, в то время как на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители.

Днем 1 июня стало известно, что число погибших в результате массированной ракетной атаки на Харьков выросло до девяти.

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