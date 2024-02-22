Повітряні сили пояснили, навіщо окупантам північнокорейські ракети, якщо в них тисячі С-300

Бойова частина "Іскандер-М" становить пів тонни, а дальність – 600 км, водночас ракети з КНДР можуть мати ще більші показники, заявив речник ПС

Юрій Ігнат (Скриншот із відео)

Зенітні керовані ракети С-300 мають бойову частину близько 150 кг з ударними елементами у вигляді невеликих уламків. Водночас балістичні ракети "Іскандер-М" мають бойову частину близько пів тонни, а північнокорейські зразки можуть мати ще більші показники, тому окупанти, можливо, і надалі розраховуватимуть на них. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю Суспільному.

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Журналіст запитав, навіщо росіянам північнокорейські ракети, якщо вони мають тисячі С-300 (за даними воєнної розвідки – 10 000, плюс запас до С-400)

Речник ПС відповів, що ракети С-300 — це зенітні керовані ракети з бойовою частиною близько 150 кг та з вражаючими елементами — там невеликі уламки, і їхнє завдання – прошивати фюзеляж літака чи іншої повітряної цілі у повітрі, але їх ворог використовує як балістику.



"Все одно йде вибухова хвиля, "хрущовка" складеться від такої ракети 100% за прямого влучання. Більш потужні будівлі можуть витримати, але якщо буде критичне влучання, то теж будуть наслідки, пожежі й так далі", – пояснив він.

Своєю чергою, зазначив Ігнат, бойова частина балістичної ракети становить близько пів тонни, а дальність – 600 км, якщо говорити про російські "Іскандер-М", водночас північнокорейські можуть мати ще більші показники.

"Треба, щоб фахівці вже нам повідомили параметри тієї ракети. Тому російські військові будуть і надалі розраховувати, мабуть, і на ракети з Північної Кореї", – підсумував речник ПС.

ДОВІДКА. "Іскандер" — сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу "земля-земля". Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер-М" – не менш як 500 км (оголошена публічно) і може досягати 700 км (за експертними оцінками, у разі застосування ядерної боєголовки або полегшеної звичайної).



KN-23 – північнокорейська копія "Іскандера". Принаймні – зовні. За даними CSIS, її презентували у 2019 році. Стартова маса – 3,4 тонни, бойова частина – 500 кг, підтверджена дальність пуску – 690 кілометрів.



KN-24 за зовнішнім виглядом подібна до ATACMS. Її також протестували у 2019-му. Стартова маса – понад 1,6 тонни. Розмір бойової частини невідомий, орієнтовно у межах 400-500 кг. Дальність пуску – 410 км.

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16 лютого генпрокурор Андрій Костін заявив, що Росія вже використала щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва, ймовірно KN-23/24, під час ракетних обстрілів України.

22 лютого СБУ повідомила, що знайшла підтвердження використання російськими окупантами ракет KN-23/24 з Північної Кореї проти України.

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