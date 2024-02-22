Воздушные силы объяснили, зачем оккупантам северокорейские ракеты, если у них тысячи С-300
Зенитные управляемые ракеты С-300 обладают боевой частью около 150 кг с поражающими элементами в виде небольших обломков. При этом баллистические ракеты "Искандер-М" имеют боевую часть около полутонны, а северокорейские образцы могут иметь еще большие показатели, поэтому оккупанты, вероятно, и дальше будут рассчитывать на них. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Суспильному.
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Журналист спросил, зачем россиянам северокорейские ракеты, если они имеют тысячи С-300 (по данным военной разведки – 10 000, плюс запас к С-400)
Спикер ПС ответил, что ракеты С-300 – это зенитные управляемые ракеты с боевой частью около 150 кг и с поражающими элементами – там небольшие обломки, и их задача – прошивать фюзеляж самолета или другой воздушной цели в воздухе, но их враг использует как баллистику.
"Все равно идет взрывная волна, "хрущевка" сложится от такой ракеты 100% при прямом попадании. Более мощные здания могут выдержать, но если будет критическое попадание, то тоже будут последствия, пожары и так далее", – пояснил он.
В свою очередь, отметил Игнат, боевая часть баллистической ракеты составляет около полутонны, а дальность – 600 км, если говорить о российских "Искандер-М", в то же время северокорейские могут иметь еще большие показатели.
"Надо, чтобы специалисты уже нам сообщили параметры той ракеты. Поэтому российские военные будут и дальше рассчитывать, пожалуй, и на ракеты из Северной Кореи", – подытожил представитель ВС.
KN-23 – северокорейская копия "Искандера". По крайней мере – внешне. По данным CSIS, ее представили в 2019 году. Стартовая масса – 3,4 тонны, боевая часть – 500 кг, подтвержденная дальность пуска – 690 километров.
KN-24 по внешнему виду подобна ATACMS. Ее также протестировали в 2019 году. Стартовая масса – более 1,6 тонны. Размер боевой части неизвестен, ориентировочно в пределах 400-500 кг. Дальность запуска – 410 км.
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- 16 февраля генпрокурор Андрей Костин заявил, что Россия уже использовала по меньшей мере 24 баллистических ракет северокорейского производства, вероятно KN-23/24, во время ракетных обстрелов Украины.
- 22 февраля СБУ сообщила, что нашла подтверждение использования российскими оккупантами ракет KN-23/24 из Северной Кореи против Украины.
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