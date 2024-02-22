Воздушные силы объяснили, зачем оккупантам северокорейские ракеты, если у них тысячи С-300

Боевая часть "Искандер-М" составляет полтонны, а дальность – 600 км, при этом ракеты из КНДР могут иметь еще большие показатели, заявил спикер ВС

Юрий Игнат (Скриншот с видео)

Зенитные управляемые ракеты С-300 обладают боевой частью около 150 кг с поражающими элементами в виде небольших обломков. При этом баллистические ракеты "Искандер-М" имеют боевую часть около полутонны, а северокорейские образцы могут иметь еще большие показатели, поэтому оккупанты, вероятно, и дальше будут рассчитывать на них. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Суспильному.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналист спросил, зачем россиянам северокорейские ракеты, если они имеют тысячи С-300 (по данным военной разведки – 10 000, плюс запас к С-400)

Спикер ПС ответил, что ракеты С-300 – это зенитные управляемые ракеты с боевой частью около 150 кг и с поражающими элементами – там небольшие обломки, и их задача – прошивать фюзеляж самолета или другой воздушной цели в воздухе, но их враг использует как баллистику.

"Все равно идет взрывная волна, "хрущевка" сложится от такой ракеты 100% при прямом попадании. Более мощные здания могут выдержать, но если будет критическое попадание, то тоже будут последствия, пожары и так далее", – пояснил он.

В свою очередь, отметил Игнат, боевая часть баллистической ракеты составляет около полутонны, а дальность – 600 км, если говорить о российских "Искандер-М", в то же время северокорейские могут иметь еще большие показатели.

"Надо, чтобы специалисты уже нам сообщили параметры той ракеты. Поэтому российские военные будут и дальше рассчитывать, пожалуй, и на ракеты из Северной Кореи", – подытожил представитель ВС.

СПРАВКА. "Искандер" — семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса "земля-земля". Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" — не менее 500 км (объявлена публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, при применении ядерной боеголовки или облегченной обычной).



KN-23 – северокорейская копия "Искандера". По крайней мере – внешне. По данным CSIS, ее представили в 2019 году. Стартовая масса – 3,4 тонны, боевая часть – 500 кг, подтвержденная дальность пуска – 690 километров.



KN-24 по внешнему виду подобна ATACMS. Ее также протестировали в 2019 году. Стартовая масса – более 1,6 тонны. Размер боевой части неизвестен, ориентировочно в пределах 400-500 кг. Дальность запуска – 410 км.

Читайте также: ГУР: В России осталось 900 из 2300 стратегических ракет, но угроза все равно сохраняется

16 февраля генпрокурор Андрей Костин заявил, что Россия уже использовала по меньшей мере 24 баллистических ракет северокорейского производства, вероятно KN-23/24, во время ракетных обстрелов Украины.

22 февраля СБУ сообщила, что нашла подтверждение использования российскими оккупантами ракет KN-23/24 из Северной Кореи против Украины.

Читайте также: Reuters: Иран передал России около 400 баллистических ракет. ГУР: Проверяем и уточняем