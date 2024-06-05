Россияне уменьшили удары С-300 по Харькову, но бьют другим вооружением – источник
В последние несколько дней россияне наносят меньше ударов по Харькову с использованием ракет С-300, но бьют другими видами вооружения. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.
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По его словам, за несколько последних дней захватчики стали меньше бить по Харькову С-300, но продолжают терроризировать город обстрелами из других видов вооружения.
По сообщениям главы обладминистрации Олега Синегубова, последний раз россияне применяли С-300 во время удара по жилому дому в Харькове 31 мая. Тогда из-за атаки захватчиков погибли девять человек, еще 26 человек получили травмы.
В области последний раз С-300 применялись оккупантами в ночь на 3 июня – РФ ударила по базе отдыха, из-за чего один человек погиб, еще двое получили ранения.
Во вторник, 4 июня, мэр города Игорь Терехов написал, что в течение мая россияне совершили 76 обстрелов Харькова: 37 ударов было совершено авиабомбами УМПБ – Д30, 25 – ракетами, 12 – дронами-камикадзе типа Shahed и три – беспилотниками типа "Ланц"
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В начале недели в сегменте Z-пропагандистских российских Telegram-каналов стали распространяться фото и сообщения о якобы поражении комплексов С-300/С-400 в Белгородской области. Это совпало по времени с разрешениями западных партнеров Украине наносить удары их оружием по территории РФ.
Однако официально украинские военные не сообщали о поражении таких установок в России. От комментариев воздерживаются и собеседники LIGA.net в Силах обороны.
Установить правдивость этих заявлений оккупантов пока невозможно.
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- 31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил разрешение президента Байдена бить по России.
- Впоследствии представитель Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина может использовать американское оружие для своей защиты и бить по российским группировкам у границы там, где это необходимо: это касается не только Харьковской области.
- 4 июня советник Белого дома сообщил: администрация не исключает, что в будущем может расширить разрешение на использование оружия для Украины, но это будет зависеть от ситуации на поле боя.
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