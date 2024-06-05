Россияне уменьшили удары С-300 по Харькову, но бьют другим вооружением – источник

Накануне оккупанты заявляли о якобы уничтожении своих С-300 в Белгородской области, подтверждений этому нет

Российская С-300 (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

В последние несколько дней россияне наносят меньше ударов по Харькову с использованием ракет С-300, но бьют другими видами вооружения. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.

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По его словам, за несколько последних дней захватчики стали меньше бить по Харькову С-300, но продолжают терроризировать город обстрелами из других видов вооружения.

По сообщениям главы обладминистрации Олега Синегубова, последний раз россияне применяли С-300 во время удара по жилому дому в Харькове 31 мая. Тогда из-за атаки захватчиков погибли девять человек, еще 26 человек получили травмы.

В области последний раз С-300 применялись оккупантами в ночь на 3 июня – РФ ударила по базе отдыха, из-за чего один человек погиб, еще двое получили ранения.

Во вторник, 4 июня, мэр города Игорь Терехов написал, что в течение мая россияне совершили 76 обстрелов Харькова: 37 ударов было совершено авиабомбами УМПБ – Д30, 25 – ракетами, 12 – дронами-камикадзе типа Shahed и три – беспилотниками типа "Ланц"

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В начале недели в сегменте Z-пропагандистских российских Telegram-каналов стали распространяться фото и сообщения о якобы поражении комплексов С-300/С-400 в Белгородской области. Это совпало по времени с разрешениями западных партнеров Украине наносить удары их оружием по территории РФ.

Однако официально украинские военные не сообщали о поражении таких установок в России. От комментариев воздерживаются и собеседники LIGA.net в Силах обороны.

Установить правдивость этих заявлений оккупантов пока невозможно.

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31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил разрешение президента Байдена бить по России.

Впоследствии представитель Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина может использовать американское оружие для своей защиты и бить по российским группировкам у границы там, где это необходимо: это касается не только Харьковской области.

4 июня советник Белого дома сообщил: администрация не исключает, что в будущем может расширить разрешение на использование оружия для Украины, но это будет зависеть от ситуации на поле боя.

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