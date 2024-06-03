Удар по базі відпочинку у Харківській області: прокурори поділилися кадрами наслідків
У ніч проти 3 червня російська армія вдарила по базі відпочинку у Харківській області – внаслідок цього одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура та опублікувала відповідні фото.
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За даними слідства, росіяни завдали ракетних ударів по базі відпочинку у селі Дачне Чугуївського району – там виникла пожежа.
Внаслідок удару загинув 45-річний чоловік, двоє людей отримали поранення: жінка 35 років та 42-річний чоловік. Поранені — співробітники бази відпочинку.
Попередньо, війська Росії вдарили по населеному пункту пʼятьма ракетами типу С-300.
- У ніч проти 31 травня 2024 року росіяни завдали ударів по території щільної житлової забудови в Новобаварському районі Харкова.
- Синєгубов повідомив, що ворог застосував тактику подвійного удару, коли на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці.
- Пізно ввечері 1 червня пошукові роботи на місці ракетного удару завершили. Внаслідок атаки загинули дев’ятеро осіб, серед яких — четверо чоловіків і п’ятеро жінок. Ще 26 осіб отримали травми.
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