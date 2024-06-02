Стовпи диму, підірваний міст і обгорілі будинки: як зараз виглядає Вовчанськ – відео
Об'єднана штурмова бригада Нацполіції "Лють" показала відео з дрона, як зараз виглядає понівечений війною Вовчанськ Харківської області.
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На кадрах можна побачити стовпи диму, підірваний міст, зруйновані і обгорілі будівлі.
Тактика росіян у Вовчанську – атака малими піхотними групами з автівками та гольфкарами, також окупанти займаються мародерством.
- Російський наступ на Харківщині триває із 10 травня. Росіяни стягують резерви, але завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ.
- Станом на 2 червня, за словами речника ЗСУ Волошина, Україна контролює близько 70% Вовчанська.
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