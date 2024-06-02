Об'єднана штурмова бригада Нацполіції "Лють" показала відео з дрона, як зараз виглядає понівечений війною Вовчанськ Харківської області.

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На кадрах можна побачити стовпи диму, підірваний міст, зруйновані і обгорілі будівлі.

Тактика росіян у Вовчанську – атака малими піхотними групами з автівками та гольфкарами, також окупанти займаються мародерством.

Російський наступ на Харківщині триває із 10 травня. Росіяни стягують резерви, але завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ.

Станом на 2 червня, за словами речника ЗСУ Волошина, Україна контролює близько 70% Вовчанська.

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