Об'єднана штурмова бригада Нацполіції "Лють" показала відео з дрона, як зараз виглядає понівечений війною Вовчанськ Харківської області.

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На кадрах можна побачити стовпи диму, підірваний міст, зруйновані і обгорілі будівлі.

Тактика росіян у Вовчанську – атака малими піхотними групами з автівками та гольфкарами, також окупанти займаються мародерством.

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