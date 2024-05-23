Сирський: Після перших незначних успіхів РФ повністю завʼязла у вуличних боях за Вовчанськ

Головнокомандувач ЗСУ Сирський назвав головні напрямки, де наразі найбільш загострена ситуація на фронті

Олександр Сирський (Фото - Facebook головнокомандувача ЗСУ)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни після "перших незначних успіхів" у ході наступальних боїв на Харківщині повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали "дуже високих" втрат в особовому складі штурмових підрозділів. Про це він повідомив, звітуючи про роботу в частинах східного фронту.

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"Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно", – запевнив головком ЗСУ.

У районі Липців, за словами Сирського, росіяни також зазнали істотних втрат, перейшли до активної оборони, проводять мінування та вогневе ураження позицій українських військ.

На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати оборону ЗСУ та вийти до річки Оскіл, повідомив Сирський.

Також, за його словами, інтенсивні бойові дії тривають у районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Там окупанти намагаються "будь-якою ціною" зачепитися за місто, використовують новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які знищуються українськими протитанковими засобами та FPV-дронами ще під час висування.

Сирський наголосив, що найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Там ворог намагається прорвати оборону українських військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка – Бердичі шляхом наступальних та штурмових дій найбільш підготовлених підрозділів. Наступальні дії відбуваються як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко – на мотоциклах та багі.

"На інших напрямках також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менше", – повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Ключовою метою своєї роботи на фронті він назвав вивчення обстановки на місці, розв'язання проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю боєприпасів, дронів, РЕБ, посилення резервами тощо.

21 травня у ЗСУ заявили, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема й у Вовчанську.

23 травня РФ 15 ракетами вдарила по Харкову й Люботину: влучила у друкарню, є поранені та загиблі.

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