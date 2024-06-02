Объединенная штурмовая бригада Нацполиции "Лють" показала видео с дрона, как сейчас выглядит изувеченный войной Волчанск Харьковской области.

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На кадрах можно увидеть столбы дыма, подорванный мост, разрушенные и обгоревшие здания.

Тактика россиян в Волчанске – атака малыми пехотными группами с автомобилями и гольфкарами, также оккупанты занимаются мародерством.

Российское наступление на Харьковщине продолжается с 10 мая. Россияне стягивают резервы, но увязли в уличных боях за Волчанск.

По состоянию на 2 июня, по словам спикера ВСУ Волошина, Украина контролирует около 70% Волчанска.

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