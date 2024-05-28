ЗСУ: Росіяни у Вовчанську атакують малими групами на автівках та гольфкарах і мародерять

Українські захисники не дають загарбникам закріпитися на напрямку

Російські окупанти (Фото: ресурс загарбників)

У Вовчанську Харківської області росіяни незмінно використовують тактику малих піхотних груп з автівками та гольфкарами, також займаються мародерством. Українські захисники виявляють та знищують піхоту загарбників, повідомив у коментарі LIGA.net речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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За його словами, впродовж останніх кількох днів росіяни залучають групи піхоти, перед якими ставлять завдання закріпитися поблизу населених пунктів на півночі Харківської області – своїми діями загарбники намагаються забезпечити сприятливі умови для подальшого просування, аби зайняти більш вигідні позиції на місцевості.

Також окупанти не полишають спроб щодо захоплення Вовчанська – ймовірно, це одна з тактичних цілей наступальних операцій росіян на півночі Харківщини, пояснив Волошин.

"Тактика ворога незмінна, заходять спочатку малими піхотними групами до 10 осіб, не використовуючи важку техніку, використовують автомобілі, багі або гольфкари. Вороги мародерять у будинках місцевих жителів, вивозячи цінні речі", – зазначив військовий.

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Натомість українські захисники виявляють ці групи російської піхоти, активно знищують їх за допомогою FPV-дронів, а також мають місце і вогневі контакти з використанням стрілецької зброї та артилерії, розповів речник.

Військові Сил оборони продовжують прочісувати міську забудову та північно-західні околиці міста, під вогневим контролем української артилерії та безпілотників перебувають місця зосередження особового складу й техніки окупантів й можливі місця обладнання їхніх позицій, акцентував Волошин.

Загалом на напрямку українські захисники не дають загарбникам закріпитися - дають відсіч, ведуть вогонь на ураження, проводять контратакувальні дії, тримають росіян під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БпЛА, підсумував військовий.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

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27 травня речник повідомив, що Покровський напрямок у Донецькій області залишається "найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення" – там найвища інтенсивність російських атак на сьогодні.

28 травня Волошин зазначив, що для ударів по місту Вовчанськ Харківської області російські загарбники використовують важкі вогнеметні системи ТОС-2 "Солнцепек", окупанти "повністю завʼязли" у вуличних боях.

За його словами, користуючись перевагою в особовому складі та техніці, росіяни ведуть штурмові дії – аби прорватися по всій лінії фронту, а не на окремих ділянках.

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