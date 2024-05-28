Росіяни б'ють важкими вогнеметними системами "Сонцепьок" по Вовчанську, повністю зав'язли – ЗСУ

Окупантам доводиться перекидати резерви для підтримки активних штурмових дій, проте успіху вони не мають

ТОС "Солнцепек" (Фото: ресурс окупантів)

Для ударів по місту Вовчанськ Харківської області російські загарбники використовують важкі вогнеметні системи ТОС-2 "Сонцепьок". Окупанти "повністю завʼязли" у вуличних боях, повідомив у коментарі LIGA.net речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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Армія загарбників намагається продовжувати штурмувати Вовчанськ і не полишає спроб закріпитися у місті піхотними підрозділами, аби перевести це у вуличні бої, пояснив військовий.

Водночас більшу частину Вовчанська контролюють Сили оборони, акцентував він.

Росіяни поєднують наземні штурми з авіаційними ударами для досягнення успіху, а також використовують ТОС-2 "Сонцепьок" – б'ють по місту термобаричними боєприпасами, зазначив Волошин.

Він повідомив, зараз окупанти завдали у напрямку українських позицій 18 авіаційних ударів, застосували удар дронами-камікадзе та здійснили 306 обстрілів – натомість українські артилеристи виконали 547 вогневих завдань.

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За характеристикою речника, під час наступальних боїв загарбники "повністю завʼязли" у вуличних боях за Вовчанськ і понесли "дуже високі втрати" в особовому складі штурмових підрозділів – їм з різних напрямків доводиться перекидати резерви для підтримки активних штурмових дій, проте успіху вони не мають.

Серед іншого, на підтримку своїх дій окупанти намагаються здійснювати переміщення мотострілецьких підрозділів, котрі належать до 44-го армійського корпусу, зазначив військовий. Це з'єднання формувалося у Ленінградському військовому окрузі в Карелії на північному заході РФ.

Він повідомив, що втрати загарбників за добу склали близько 250 осіб, з них 54 безповоротними, кількох росіян взято в полон, знищено танк, дві артилерійські системи, п'ять автівок і п'ять одиниць спецтехніки росіян.

До того ж пошкоджено дві бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, 6 автомобілів та одну одиницю спецтехніки окупантів, підсумував Волошин.

Мапа: Deepstate

ДОВІДКА. ТОС-1А "Сонцепьок" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, ТОС-1А "Сонцепьок" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян. Упродовж війни такі системи неодноразово знищувалися Силами оборони.

Увечері 26 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу на Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень, втрат українських позицій не допущено. Росіяни не припиняють обстріли Харківщини – 26 травня одна людина загинула, ще четверо отримали поранення через удари окупантів.

27 травня Держбюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом прориву військами РФ державного кордону в Харківській області.

Волошин повідомив, що на Харківському напрямку українські підрозділи працюють над покращенням рубежів оборони – і на окремих ділянках мають успіх.

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