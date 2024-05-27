Росіяни щодня намагаються штурмувати околиці Красногорівки, але місто під нашим контролем – ЗСУ

Ілюстративне фото: 59 бригада

Росіяни щодня намагаються штурмувати на бронетехніці східні околиці Красногорівки, проте захисники продовжують тримати оборону – і місто під контролем ЗСУ. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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За його словами, загарбники продовжують штурмувати позиції 59 окремої мотопіхотної бригади: найбільші бої ведуться в районі Красногорівки, українські захисники продовжують тримати оборону міста.

"Ворог щодня намагається штурмувати східні околиці Красногорівки на бронетехніці. Але населений пункт перебуває під контролем ЗСУ. Наші захисники мужньо протистоять спробам і намаганням ворога зайти у місто, хоча це дається їм нелегко", – зазначив Волошин.

Він повідомив, що лише за три минулі доби у районі міста Сили оборони відбили 22 наступальні й штурмові дії загарбників та вступили у чотири стрілецькі бої.

За цей же період окупанти здійснили 618 артилерійських та мінометних обстрілів позицій українських захисників, завдали 79 ударів дронами-камікадзе, а також 640 скидів з безпілотників, розповів військовий.

Волошин акцентував, що попри "шквальні обстріли та штурми" Сили оборони ліквідували 36 окупантів, ще 43 завдали серйозних поранень, одного взято в полон, а серед знищеної техніки росіян – бойова машина МТЛБ, бойова машина піхоти, безпілотник типу Shahed та FPV-дрон.

До того ж захисники вивели з ладу один МТЛБ та два танки Т-72 загарбників, підсумував речник.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

9 травня речник ОСУВ "Хортиця" повідомив, що окупанти поодинокими групами намагалися штурмувати східні околиці Красногорівки на бронетехніці.

Станом на 12 травня було відомо, що у Красногорівці росіяни заховалися у залишках вогнетривкого заводу, вони відрізані від постачання боєкомплекту та підтримки бронетехніки. Місто контролюється захисниками 59 окремої механізованої бригади.

24 травня Волошин повідомив, що зараз найбільш інтенсивні та жорсткі бої на Донеччині тривають на двох напрямках: Покровському й Курахівському.

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