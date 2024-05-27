Росіяни щодня намагаються штурмувати околиці Красногорівки, але місто під нашим контролем – ЗСУ
Росіяни щодня намагаються штурмувати на бронетехніці східні околиці Красногорівки, проте захисники продовжують тримати оборону – і місто під контролем ЗСУ. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
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За його словами, загарбники продовжують штурмувати позиції 59 окремої мотопіхотної бригади: найбільші бої ведуться в районі Красногорівки, українські захисники продовжують тримати оборону міста.
"Ворог щодня намагається штурмувати східні околиці Красногорівки на бронетехніці. Але населений пункт перебуває під контролем ЗСУ. Наші захисники мужньо протистоять спробам і намаганням ворога зайти у місто, хоча це дається їм нелегко", – зазначив Волошин.
Він повідомив, що лише за три минулі доби у районі міста Сили оборони відбили 22 наступальні й штурмові дії загарбників та вступили у чотири стрілецькі бої.
За цей же період окупанти здійснили 618 артилерійських та мінометних обстрілів позицій українських захисників, завдали 79 ударів дронами-камікадзе, а також 640 скидів з безпілотників, розповів військовий.
Волошин акцентував, що попри "шквальні обстріли та штурми" Сили оборони ліквідували 36 окупантів, ще 43 завдали серйозних поранень, одного взято в полон, а серед знищеної техніки росіян – бойова машина МТЛБ, бойова машина піхоти, безпілотник типу Shahed та FPV-дрон.
До того ж захисники вивели з ладу один МТЛБ та два танки Т-72 загарбників, підсумував речник.
- 9 травня речник ОСУВ "Хортиця" повідомив, що окупанти поодинокими групами намагалися штурмувати східні околиці Красногорівки на бронетехніці.
- Станом на 12 травня було відомо, що у Красногорівці росіяни заховалися у залишках вогнетривкого заводу, вони відрізані від постачання боєкомплекту та підтримки бронетехніки. Місто контролюється захисниками 59 окремої механізованої бригади.
- 24 травня Волошин повідомив, що зараз найбільш інтенсивні та жорсткі бої на Донеччині тривають на двох напрямках: Покровському й Курахівському.
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