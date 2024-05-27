Россияне каждодневно пытаются штурмовать под Красногоровкой, но город под контролем – ВСУ

Иллюстративное фото: 59 бригада

Россияне каждый день пытаются штурмовать на бронетехнике восточные окраины Красногоровки, однако защитники продолжают держать оборону и город под контролем ВСУ. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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По его словам, захватчики продолжают штурмовать позиции 59 отдельной мотопехотной бригады: самые большие бои ведутся в районе Красногоровки, украинские защитники продолжают держать оборону города.

"Враг каждый день пытается штурмовать восточные окраины Красногоровки на бронетехнике. Но населенный пункт находится под контролем ВСУ. Наши защитники мужественно противостоят напору и попыткам врага зайти в город, хотя это дается им нелегко", – отметил Волошин.

Он сообщил, что только за трое минувших суток в районе города Силы обороны отразили 22 наступательных и штурмовых действия захватчиков и вступили в четыре стрелковых боя.

За этот же период оккупанты совершили 618 артиллерийских и минометных обстрелов позиций украинских защитников, нанесли 79 ударов дронами-камикадзе, а также 640 сбросов с беспилотников, рассказал военный.

Волошин подчеркнул, что несмотря на "шквальные обстрелы и штурмы" Силы обороны ликвидировали 36 оккупантов, еще 43 нанесли серьезные ранения, один взят в плен, а среди уничтоженной техники россиян – боевая машина МТЛБ, боевая машина пехоты, беспилотник типа Shahed и FPV.

К тому же защитники вывели из строя один МТЛБ и два танка Т-72 захватчиков, подытожил спикер.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

9 мая спикер ОСУВ "Хортица" сообщил, что оккупанты одиночными группами пытались штурмовать восточные окраины Красногоровки на бронетехнике.

На 12 мая было известно, что в Красногоровке россияне спрятались в остатках огнеупорного завода, они отрезаны от поставок боекомплекта и поддержки бронетехники. Город контролируется защитниками 59 отдельной механизированной бригады.

24 мая Волошин сообщил, что в настоящее время наиболее интенсивные и жесткие бои в Донецкой области продолжаются в двух направлениях: Покровском и Кураховском.

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